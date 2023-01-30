Москва, , 12:28 — REGNUM Получивший ножевое ранение 17-летний подросток стал подозреваемым по делу о групповом изнасиловании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Кровь Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник рассказал, что 28 января с квартиры на западе столицы в Морозовскую детскую больницу был доставлен молодой человек 17-ти лет. О ножевом ранении парень сообщил самостоятельно, когда пытался вызвать скорую на свой домашний адрес.

В больнице молодому человеку, получившему серьёзное ранение в шею, сделали срочную операцию. А спустя несколько часов в медучреждение за подростком приехал наряд полиции. Медикам объяснили, что их пациента подозревают в изнасиловании несовершеннолетней группой лиц, поэтому его необходимо задержать прямо в больнице.

«После консультации с врачами, которые подтвердили, что после операции жизни молодого человека ничего не грозит, подростка 2005 года рождения забрала полиция. В отношении молодого человека было заведено уголовное дело по статье «Изнасилование группой лиц с применением угроз», — сообщил источник ИА REGNUM.

По данным следствия, 28 января в гости к подростку пришла 16-летняя москвичка, которая хотела разобраться в событиях почти годичной давности. Выяснилось, что в апреле 2022 года вышеупомянутый подросток вместе со своими друзьями надругался над школьницей. В результате разговора у молодых людей произошел конфликт; молодой человек стал угрожать девушке, что изобьет ее.

«По версии следствия, девушка в целях самообороны взяла нож и ударила гражданина 2005 года рождения им в заднюю поверхность шеи», — сообщил источник.

На данный момент 17-летний подросток задержан за изнасилование. Со школьницей работают следователи, чтобы установить остальных участников преступления почти годичной давности.