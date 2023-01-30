Москва, 30 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Москва не отказывалась от диалога со странами Европы по теме безопасности, Россия не теряет надежды, что в европейских странах появятся политические силы, которые способны действовать в собственных национальных интересах, а не стремиться угодить кому-то «за океаном». Об этом 30 января сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Пресс-служба опубликовала ответы Министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Так, журналисты поинтересовались, будут ли привлекаться к переговорам по ситуации на Украине европейские лидеры, кто в нынешней ситуации может быть гарантом и кому можно доверять.

Пресс-служба сообщила, что Россия никогда не отказывалась ни от равноправного диалога со странами Европы, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности.

«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то «за океаном». Тогда и договариваться будет с кем», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об изменяющемся характере войны Запада с Россией.

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