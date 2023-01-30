Пекин, 30 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Крупнейшим инициатором кризиса на Украине официальный представитель МИД КНР Мао Нин признала США. В ходе брифинга, состоявшегося 30 января, она также подчеркнула, что именно Америка поставляет Киеву тяжёлое и наступательное вооружение, затягивая конфликт и делая его более интенсивным.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Вместо того чтобы задуматься о своих действиях на Украине, у американской стороны есть беспочвенные подозрения и обвинения в адрес Китая», — подчеркнула Мао Нин.

Призвав Вашингтон не наживаться на войне, дипломат отметила необходимость стремления к скорейшей деэскалации и созданию условий для проведения переговоров конфликтующих сторон.

Мнение о том, что США инициировали украинский кризис, обнародовал 30 января замглавы МИД России Сергей Рябков: «Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и всё это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию».

МИД РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

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Прогноз разрешения украинского кризиса публикуют многие издания, но для украинских властей и США он выглядит удручающе. К примеру, аналитический сайт Great Power Relations пишет:

«Сейчас США предстоит тяжелый выбор: либо Вашингтону удастся сотворить чудо на Украине, или русские раздавят Украину, а затем сломают хребет и альянсу НАТО. Таким образом, Россия покончит со стратегическим положением США в Европе и, вероятно, создаст совершенно новый мировой порядок, в котором будет несколько центров силы в отличие от американской однополярности».

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В начале января 2023 года новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган, обсуждая в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым кризисную ситуацию на Украине, заявил о неприятии политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, а также попыток Запада сдержать развитие РФ и Китая путём введения санкций и другими нелегитимными методами.

KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Китая Цинь Ган

Китай сильно пострадал от того, что в мире бесчинствовали закон джунглей, гегемонизм, колониализм и милитаризм, и Пекин не позволит вновь попытаться превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в арену для геополитических игр, заявил на брифинге в январе 2023 года официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, слова о том, что США являются главным инициатором и основной движущей силой украинского кризиса, в ходе брифинга произнесла официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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