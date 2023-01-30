Депутат Госдумы рассказал о перспективах правового регулирования беспилотного транспорта и дронов

Москва, , 12:02 — REGNUM Россия должна сама полностью освоить производство беспилотников, а депутатам Госдумы следует отрегулировать законодательство в сфере применения транспортных средств без водителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв («Единая Россия»).

Беспилотник © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Важно, чтобы от инноваций не пострадали люди. Если беспилотный автомобиль въедет в остановку, где несколько десятков человек ждёт автобуса, кто будет виноват: разработчик, фирма-эксплуатант, оператор безопасности, тот, кто выпустил авто на линию? Пробелов в праве в этой области множество. Можно сказать, что отрасль нормативного регулирования подобных случаев не сформирована», — отметил Толмачёв.

Другая грань, продолжил парламентарий, когда беспилотники начнут колесить по дорогам, куда пойдут работать люди, места которых займут роботы.

«Всë это нужно тщательно регулировать, но, повторю, время ещё есть. И понятно, что свои беспилотники во всех сферах мы должны создавать сами: от гайки до программного обеспечения. Многотонная фура на чужом софте может в одночасье превратиться в оружие — это нужно учитывать», — добавил парламентарий.

В целом, по его мнению, будущее беспилотников — вопрос не только технологий: российские и зарубежные компании успешно внедряют процессы роботизированного управления и в дроны, и в такси, и в большегрузные автомобили.

Пока же регулирование пребывания беспилотных автомобилей на улицах регулируется в рамках механизма экспериментальных правовых режимов. Госдума законом закрепила возможность установления экспериментальных правовых режимов в различных сферах, речь идет, прежде всего, о развитии беспилотного такси, телемедицины, создании большегрузных дронов, эксперименте по дистанционному заключению договоров о связи, по бизнес-аналитике.

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