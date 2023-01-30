* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил, что проект «Гражданин поэт» возобновит работу после перерыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

На YouTube-канале «Гражданина» опубликовано видео, в котором артист Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал о начале «процесса оживления проекта» перед живыми концертами в странах Европы.

«Стартуем 26 марта в Париже», — говорится в описании к видео.

Канал «Гражданин поэт» перестал обновляться после того, как его бессменный ведущий, артист Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В последнем перед перерывом видео, опубликованном в июне 2020 года, виновник аварии Михаил Ефремов просит прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.

Проект «Гражданин поэт» работал в связке Ефремова и литератора Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), писавшего тексты для выступлений. Теперь отбывающего наказание в колонии артиста заменит Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, ранее российский актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сам оказался в центре скандала, заявив, что ненавидит всех, кто участвует в российской спецоперации. Североосетинский актер Сослан Фидаров, снимавшийся вместе со Смольяниновым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в фильме «9 рота», пообещал «сильно бить» бывшего коллегу, если встретит его. Он отметил, что в боевых действиях принимают участие даже 19-летние бойцы.