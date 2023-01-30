Сеул, 30 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Свыше 70% жителей Южной Кореи поддерживают идею о разработке собственного ядерного оружия для противостояния северокорейской угрозе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института перспективных исследований CHEY.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие около 1000 человек, 76,6% респондентов считают, что Республика Корея должна самостоятельно разрабатывать ядерное оружие. 72,4% опрошенных считают, что страна способна это сделать, а 63,5% участников опроса верят в возможность разработки Японией ядерного оружия.

Между тем 77,6% опрошенных не верят в денуклеаризацию северного соседа, а 78,6% ожидают проведения нового ядерного испытания. Больше половины жителей страны также сомневаются в том, что Китай окажет реальное содействие денуклеаризации Пхеньяна.

При этом лишь 51,3% южнокорейцев верят в то, что Соединённые Штаты действительно окажут стране военную помощь в случае возникновения угрозы нападения на республику.

Напомним, что 26 января спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел встречу с заместителем генерального директора, директором департамента гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро, с которым обсудил вопросы сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, вновь обвинил Пхеньян в поставках оружия России.

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