В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 30 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Об этом сообщается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.
Mykola Miakshykov/globallookpress.com
Укрытия
Согласно данным ресурса, звуки воздушной тревоги слышат жители Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областей Украины.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о воздушной тревоге, объявленной в шести областях на территории Украины.
Читайте также: Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины