Киев, 30 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Об этом сообщается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

Согласно данным ресурса, звуки воздушной тревоги слышат жители Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областей Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о воздушной тревоге, объявленной в шести областях на территории Украины.

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