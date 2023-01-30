Москва, 30 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Жителей России в конце февраля ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные, напомнил Роструд.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР За работой

Отмечается, что День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на четверг, который станет выходным днем.

Также сообщается, что 22 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час.

«Перенос выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — говорится в телеграм-канале Роструда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство подготовило памятку о предстоящих в 2023 году праздниках. Так, жители России будут отдыхать в Международный женский день — 8 марта, майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне будет отмечаться День России — граждане будут отдыхать с 10-го по 12-е, а День народного единства празднуется с 4 по 6 ноября.

Читайте также: Роструд в шесть раз сократил число плановых проверок