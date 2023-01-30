Липецкая область, 21 октября, 2002, 12:04 — ИА Регнум. Районные власти решили помочь малому бизнесу. В сентябре при управлении экономики создали центр содействия развитию предпринимательства. Он оказывает информационную и юридическую помощь. А еще утвердили программу поддержки малого бизнеса.

Программу поддержки малого бизнеса депутаты приняли. Она предусматривает выделение кредитов и земельных участков предпринимателям, подготовку кадров для малого бизнеса. Программу разработало районное управление экономики.

Рассчитана программа на 2 года. 400 тысяч рублей даст муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. Еще столько же добавит краевой бюджет.