Москва, 30 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Предприятия радиоэлектронной промышленности продолжат получать льготное финансирование в 2023 году. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил 30 января на совещании с вице-премьерами.

Александр Кондратюк/РИА Новости Предприятие радиоэлектронной промышленности

Он уточнил, что в текущем году около 7,5 млрд рублей будет выделено на эти цели в рамках государственной программы.

«Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что производители телекоммуникационного и офисного оборудования также смогут получить заёмные средства по ставкам до 5% годовых. Период льготного кредитования составит пять лет вместо одного года.

Такие меры призваны укрепить финансовую стабильность стратегически важной отрасли — радиоэлектроники, а также ускорить создание новых высокотехнологических производств.

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