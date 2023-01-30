Оттава, 30 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Канадский хоккейный эксперт Дон Черри поддержал российского хоккеиста Александра Овечкина в связи с предложением запретить ему въезд в Канаду. Об этом 30 января сообщает Toronto Sun.

Владимир Федоренко/РИА Новости Хоккеист Александр Овечкин

«Оставьте его в покое. Он хоккеист и не имеет никакого отношения к ситуации на Украине», — сказал Черри.

По его словам, толпе, которая преследует Овечкина, наплевать на хоккей.

В конце декабря «Конгресс украинцев Канады» (организация, признанная в РФ нежелательной) обратился с письмом к МИД Канады с просьбой не впускать Овечкина в страну.

Напомним, ранее Овечкин забросил свою 812-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 голов.