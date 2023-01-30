Международная встреча по газовому хабу пройдет в Турции с 14 по 15 февраля

Анкара, , 11:34 — REGNUM Встреча государств-потребителей и поставщиков газа по проекту газового хаба пройдет в Стамбуле 14–15 февраля. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на конференции в Стамбуле.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез © Алексей Майшев/РИА Новости

«14-15 февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба», — сообщил он.

Ранее министр отмечал, что на этой встрече будет рассмотрен вопрос создания в Турции газового хаба по поставкам в Европу природного газа, данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, Россия и Турция ведут обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба на уровне экспертов. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, строительство газового хаба планируется завершить и запустить в Турции в эксплуатацию в течение 2023 года.

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