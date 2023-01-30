Глава РДДМ провел для школьников урок о ценностях «Движения первых»

Москва, , 12:16 — REGNUM Председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров провёл в московской школе №1529 имени А. С. Грибоедова «Разговор о важном».

Участники съезда Российского движения детей и молодежи © Алексей Майшев/РИА Новости

В ходе встречи он рассказал школьникам о том, чем занимается движение и его ценностях.

«Движение первых» — это организация по работе с детьми и молодежью в стране. Это организация, которая появляется там, где есть ребёнок, для того чтобы ребёнок всегда мог участвовать в работе своего государства, чтобы можно было реализовывать проекты, чтобы можно было предлагать инициативы и они могли бы быть поддержаны», — приводит его слова ТАСС.

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На повестку урока также было вынесено обсуждение вариантов атрибутики движения, включая значки, галстуки и электронные браслеты.

Геров назвал московских школьников «позитивными» и «очень интересующимися». Он подчеркнул, что гимназия стала одной из первых, где была открыта первичка.

«Мне кажется, что у нас получится, потому что ребята сами участвуют, у них уже есть навыки проектной деятельности, нам надо их просто немного модерировать, и они сами всё сделают», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что программа субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) продлевается на три года.

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