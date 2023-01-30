Лондон, 30 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Отметившийся несколькими коррупционными скандалами бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил поведать миру о событиях почти годичной давности — «экстраординарном» разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого российский лидер пытался ему внушить страх. Сразу два источника — анонимная блог-платформа Telegraph и массовая британская ежедневная газета-таблоид Daily Mail — написали о том, что тогда Джонсон предупредил президента России как о западных санкциях и поставках помощи Киеву, так и о других последствиях проведения военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Речь идет о поездке теперь уже экс-премьера Джонсона на Украину 2 февраля 2022 года, после которой и состоялся «очень долгий и совершенно экстраординарный телефонный разговор». Владимир Путин, по словам экс-премьера британского правительства, якобы пригрозил ракетным ударом, который «займёт всего минуту».

«Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — пересказывает Борис Джонсон свой разговор с Путиным.

Не исключено, что заявление муссируется в СМИ для того, чтобы напомнить о выходе трёхсерийного документального фильма BBC «Путин против Запада», о котором Джонсон рассказал Путину во время той памятной встречи.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Напомним, Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019-го по сентябрь 2022 года. После передачи ключей от резиденции на Даунинг-стрит Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьер-министра Великобритании всего 45 дней, Борис Джонсон сохранил свое место в парламенте. Побывав недавно в Киеве, он не только призвал принять Украину в НАТО, а страны Запада — к поставкам Киеву более дальнобойного и эффективного оружия, но и заявил, что война на Украине закончится тогда, когда Путин потерпит поражение.

Читайте также: Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО

Читайте также: Борис Джонсон призвал Запад поставлять Киеву более дальнобойное оружие

Читайте также: Зеленский сообщил о встрече с Борисом Джонсоном в Киеве

Также в последнее время Джонсон сделал еще одно громкое заявление, объявив, что «нормандский формат», который был создан для мирного разрешения конфликта на Юго-Востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

«Борис Джонсон в очередной раз попытался спастись от внутреннего скандала на Украине. Это уже стало традицией: как только этого лохматого буффона обвиняют в чём-то, он моментально едет в Киев, получая восторженную прессу. Соответственно, обвинения уходят на задний план», — пояснил российской политолог Владимир Корнилов. По его словам, Джонсон попытался своим визитом в Киев отвлечь внимание от обвинений в получении £800 тыс. во время пребывания на посту премьер-министра.

Zuma/ТАСС Украина. Киев. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Ранее британские СМИ обратили внимание на то, что экс-премьер Великобритании и его неожиданная поездка в Киев совпали с новым скандалом при участии Джонсона. Местные СМИ заявили, что председатель BBC Ричард Шарп помог бывшему премьер-министру получить гарантию по кредиту, а сам Борис Джонсон позже рекомендовал этого самого Шарпа на роль председателя вещательной корпорации. Представитель Джонсона отверг эти утверждения, но лейбористы призвали к независимому расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон рассказал СМИ о том, как перед самым началом спецоперации на Украине провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» российский лидер якобы пытался внушить тогда еще премьеру Великобритании страх на его предупреждения о недопустимости спецоперации.

Читайте также: Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед спецоперацией России