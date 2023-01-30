Берлин, 30 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку заявил, что после интенсивных дебатов о поставках танков, он хочет любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях. Об этом пишет Welt.

Стрингер/РИА Новости Олаф Шольц

По информации издания, в ходе визита в Латинскую Америку Олафа Шольца журналисты попросили его прокомментировать заявление лидера Социал-демократической партии Германии Заскии Эксен, которая не исключила поставки Украине боевых самолетов.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим всё сказано», — приводит издание его слова.

Шольц также добавил, что вместо помощи Киеву на первый план сейчас выходят внутриполитические мотивы.

Издание сообщает, что после интенсивных дебатов о поставках танков Шольц намерен любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях.

Журналисты отмечают, что в ходе визита в Чили канцлер Германии напомнил, что он и президент США Джо Байден не стали вводить «бесполетные зоны» в самом начале СВО, поскольку это бы привело к прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Издание пишет, что, согласно неписанному дипломатическому правилу, в зарубежных поездках принято не комментировать вопросы, касающиеся внутренней политики, но именно такой вопрос журналистов не в малой степени повлиял на тон канцлера.

Как передавало ИА REGNUM, представители Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, заявили о намерении на фоне глобальных кризисов пересмотреть внешнюю политику ФРГ, в том числе в отношении России и Китая.

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