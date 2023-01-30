Москва, 30 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Брат 32-летнего актёра Ильи Коробко, который сыграл главную роль в сериале «Молодёжка», стал жертвой мошенников, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Происшествие случилось 24 января, но известно о нём стало только сейчас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Банковская карта

25-летнему Егору Коробко — артисту балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником центрального банка. Танцору объяснили, что с его счетами происходят странные операции и кто-то пытается украсть с них деньги. Молодой человек растерялся и не понял что общается с мошенниками. Он последовал советам незнакомца, оформил кредит и перевёл крупную сумму на счета, которые продиктовали ему по телефону. Только на следующий день он обратился в полицию с заявлением.

«Поступило обращение от 25-летнего жителя Москвы, о том, что под под предлогом предупреждения сомнительных операций, неизвестный убедил его оформить кредит на 800 000 рублей, а затем внести наличные на расчетный счёт. Сумма ущерба составила 385 000 рублей», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах

Пострадавший от мошенников артист балета вырос в творческой семье, его старший брат 32-летний Илья Коробко — известный актёр. Он уже принял участие в 41 кинопроекте, в том числе актёр исполнил одну из главных ролей в сериале «Молодёжка». Его герой — защитник под номером 95 Михаил Пономарев. Карьера Ильи началась с сериала «Моя прекрасная няня». После этого он снимался во многих сериалах и полнометражных фильмах, таких как «Пищеблок», «Чайки», «Любовь без права передачи», «Синдром» и многих других.