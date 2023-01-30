Улан-Удэ, 30 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Беременная жительница Бурятии избила своего пятилетнего сына. Об этом сообщает портал «Байкал Daily».

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Инцидент произошёл в Закаменском районе. Ребёнок был доставлен в хирургическое отделение ЦРБ, а после выписки — перемещён в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время россиянка находится в больнице и ждёт появления второго ребёнка.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол, после родов будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 16-летняя школьница смогла отбиться от грабителя, применив болевой приём.

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