ВСУ обстреляли село Безлюдовка в Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
Белгород, 30 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреливают село Безлюдовка Белгородской области, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел
«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа», — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, есть двое пострадавших. Медицинские и оперативные службы выехали на место.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ.
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