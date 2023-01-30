Белгород, 30 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреливают село Безлюдовка Белгородской области, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. Медицинские и оперативные службы выехали на место.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ.

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