Москва, 30 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Директива о предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе имеющим трёх детей продолжает действовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») со ссылкой на Минобороны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ с ребенком

«Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года, свое действие не прекратили», — отметил Картаполов.

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Широкий резонанс получила ситуация с якобы прекратившей свое действие директивой Генштаба ВС РФ об отсрочках от мобилизации для многодетных отцов.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов трех детей. Таким образом, сделала она вывод, отменен пункт директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

На фоне резонанса депутаты Госдумы предложили закрепить на уровне закона отсрочку от мобилизации для отцов трех и более детей.

Однако позже Останина снова получила доказательство отмены пункта директивы Генштаба о том, что мобилизации не подлежат многодетные отцы с тремя детьми.

Законопроект о работе военкоматов разрабатывают депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Предполагается, что законопроект определит чёткие правила работы военкоматов, регулирование коснется также правил проведения частичной мобилизации и вручения повесток.

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