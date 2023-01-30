Берлин, 30 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация с поставками наблюдается в одной из крупнейших в Европе фармацевтических компаний Sandoz. Об этом 30 января пишет газета Politico со ссылкой на представителя компании.

Александр Гальперин/РИА Новости Производство лекарственных препаратов

Отмечается, что влияние на поставки оказывают инфляция, повышенный спрос и энергетический кризис.

По словам представителя компании, на ситуацию также влияют нехватка сырья и ограничение производственных мощностей.

По его словам, в настоящее время Sandoz может удовлетворить спрос, но сталкивается с трудностями.

Напомним, на российским рынке компания представлена такими препаратами, как АЦЦ, Амоксиклав, Банеоцин, Кетонал, Иммунал, Линекс.