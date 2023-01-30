Пекин, 30 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. США выступили крупнейшим инициатором кризиса на Украине, Вашингтону следует прекратить снабжать Киев вооружениями. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 30 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжёлое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — подчеркнула Мао Нин.

Если США действительно заботятся об украинском народе и желают приблизить окончание кризиса, Вашингтону следует перестать поставлять Киеву вооружения и «наживаться на войне», добавила дипломат.

Она призвала стремиться к скорейшей деэскалации и созданию условий для проведения переговоров конфликтующих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском МИД заверили, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в мирном разрешении конфликта на Украине.

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