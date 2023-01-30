МИД Китая назвал США крупнейшим инициатором кризиса на Украине
МИД Китая призвал США перестать снабжать Украину оружием
Пекин, 30 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. США выступили крупнейшим инициатором кризиса на Украине, Вашингтону следует прекратить снабжать Киев вооружениями. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 30 января на брифинге.
«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжёлое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — подчеркнула Мао Нин.
Если США действительно заботятся об украинском народе и желают приблизить окончание кризиса, Вашингтону следует перестать поставлять Киеву вооружения и «наживаться на войне», добавила дипломат.
Она призвала стремиться к скорейшей деэскалации и созданию условий для проведения переговоров конфликтующих сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском МИД заверили, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в мирном разрешении конфликта на Украине.
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