Новосибирск, 30 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирске 16-летняя школьница смогла отбиться от грабителя, применив болевой приём. Об этом 30 января сообщило региональное управление МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 15 декабря 2022 года. На остановке общественного транспорта «Ветлужская» неизвестный вырвал мобильный телефон из рук 16-летней девочки и попытался скрыться.

«Девочка смогла остановить злоумышленника, она схватила его за ногу и применила болевой приём. В результате нападавший выбросил телефон и убежал», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нападавший не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому бросил похищенное и скрылся.

Сообщается, что полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».