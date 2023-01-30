Кравцов рассказал, когда в школах России появится учебник с темой СВО
Кравцов рассказал, когда в российских школах появится учебник с темой спецоперации
Москва, 30 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, соответствующая видеозапись опубликована 30 января на странице Минпросвещения в социальной сети.
По его словам, учебник для старших классов будет готов в марте текущего года.
«Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил Кравцов в ходе лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».
Он добавил, что раздел про цели и задачи специальной военной операции есть в программе курса по истории. В разрабатываемом учебнике задачи и причины СВО также будут подробно изложены.
Как передавало ИА REGNUM, в России продолжается работа по созданию национального пантеона героев, в него включат около 100 воинов.
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