Пекин, 30 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Власти Украины стараются подтолкнуть страны НАТО к прямым боестолкновениям с российскими войсками, чтобы переломить ход конфликта, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Об этом пишет газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По его словам, США не дадут Киеву себя использовать, но сами продолжат пользоваться конфликтом на Украине для подрыва положения Москвы.

«Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию», — полагает Сун Чжунпин.

Говоря об обещаниях западных стран поставить Киеву танки и другое вооружение, китайский эксперт отметил, что Россия не будет «ждать и смотреть», как ВСУ получают оружие от НАТО.

При более непосредственном вмешательстве НАТО ситуация перерастёт в конфронтацию между альянсом и Россией. В Европе может разгореться третья мировая война, вероятность этого события станет высокой, добавил Сун Чжунпин.

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