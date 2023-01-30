Москва, 30 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Семь автомобилей столкнулись в Москве на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и Рязанского проспекта. Об этом 30 января сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На месте ДТП затруднено движение. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января на 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся легковой автомобиль.