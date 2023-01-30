Вашингтон, 30 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. На 65-м году жизни скончалась американская актриса Лиза Лоринг, которая исполнила роль Уэнсдей Аддамс в сериале «Семейка Аддамс». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на дочь актрисы.

IMAGON/icole Kubelka/Global Look Press Лиза Лоринг

По информации журнала, актриса ушла из жизни 28 декабря в медучреждении города Бербанк штат Калифорния от осложнений после инсульта, который был вызван повышенным артериальным давлением.

Как передавало ИА REGNUM, в возрасте 45 лет скончалась звезда сериалов «Сверхъестественное», «Зачарованные» и «24 часа» американская актриса Энни Вершинг.

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