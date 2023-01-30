Анкара, 30 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Посольство США в Турции выпустило обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.

Такие атаки террористов могут происходить в часто посещаемых гражданами стран Запада местах без предупреждений или с минимальными предупреждениями.