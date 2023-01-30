Вашингтон, 30 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Граждане США одинаково обеспокоены тем, как обращаются с секретными документами президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом 30 января сообщает телеканал NBC со ссылкой на результаты опроса.

Oliver Contreras — Pool via CNP/globallookpress.com Джо Байден

67% участников опроса заявили, что их тревожит факт нахождения секретных документов бумаг в кабинете и резиденции Байдена. Столько же респондентов указали на беспокойство из-за обнаружения бумаг у Трампа.

Кроме того, 50% опрошенных не одобряют деятельность Байдена на посту президента США.

Отмечается, что опрос проводился с 20 по 24 января, в нём приняли участие около тысячи американцев. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФБР изъяло записные книжки Байдена в ходе обыска в его частном доме.