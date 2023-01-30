Рим, 30 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Европейские страны не должны закрывать двери перед гражданами России. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Mauro Scrobogna/Global Look Press Министр обороны Италии Гуидо Крозетто

Он отметил, что помогать Киеву в конфликте не означает воспринимать граждан России как врагов.

«Я никогда не поддерживал идею недопуска артистов, спортсменов и простых людей. Нужно сохранять каналы диалога открытыми», — приводит его слова газета Corriere della Serra.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Москве состоялась встреча послов некоторых стран Европы, на которой были рассмотрены визовые вопросы.

«Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону», — отметил министр обороны Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти всех стран к полной изоляции российских и белорусских спортсменов от международных состязаний. А управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями предупредило финучреждения о том, что российские граждане, находящиеся под санкциями, могут предпринять попытку их обойти за счет инвестиций в коммерческую недвижимость.

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