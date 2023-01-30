Донецк, 30 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Восстановить частную застройку в Соледаре и его окрестностях невозможно, поэтому город будет застраиваться многоэтажными домами. Об этом 30 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Виктор Антонюк/РИА Новости Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре

«С частными домами вопрос всегда сложнее. А с учётом тех разрушений, которые мы видим сейчас по Соледару и окрестностям, там восстанавливать даже какую-то часть не представляется возможным», — сказал Пушилин.

По его словам, основной упор планируется делать на многоэтажную застройку. Он добавил, что восстановление Соледара будет идти на основе опыта Мариуполя.

Напомним, освобождение Соледара было завершено вечером 12 января.