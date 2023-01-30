Москва, 30 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российская сторона готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, сроки пока не обозначены. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Виталий Белоусов/РИА Новости Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

По его словам, нужно искать точки соприкосновения, чтобы попытаться сдвинуть «накопленный ворох проблем». Российская сторона ведёт рутинную подготовку к очередной встрече и рассчитывает, что выйти на взаимоприемлемые развязки по самым важным вопросам удастся «тактикой малых шагов».

«Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов», — сказал Рябков РИА Новости.

В декабре в Стамбуле, отметил он, прошли двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. При этом вопрос о численности диппредставительств представители двух стран не обсуждали.

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