МИД России: готовятся консультации с США по двусторонним отношениям
Рябков: Россия выбрала «тактику малых шагов» в отношениях с США
Москва, 30 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российская сторона готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, сроки пока не обозначены. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, нужно искать точки соприкосновения, чтобы попытаться сдвинуть «накопленный ворох проблем». Российская сторона ведёт рутинную подготовку к очередной встрече и рассчитывает, что выйти на взаимоприемлемые развязки по самым важным вопросам удастся «тактикой малых шагов».
«Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов», — сказал Рябков РИА Новости.
В декабре в Стамбуле, отметил он, прошли двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. При этом вопрос о численности диппредставительств представители двух стран не обсуждали.
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