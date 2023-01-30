Москва, 30 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. России следует внимательно отнестись к тому, что Израиль поставляет 300 тыс. боеприпасов Украине, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы голову сломали уже шуметь с этими танками. Это не главное, даже 300 танков погоду не сделают. Надо обратить внимание на количество высокоточных боеприпасов к HIMARS, гаубицам 155-мм, на артиллерийские системы, на количество боеприпасов. Какого черта 300 тысяч боеприпасов едут из Израиля на Украину?» — рассуждает Гурулёв.

«Последнее признание израильтян, что они тихо помогают Украине должно вообще нас сильно сторожить, а события в Иране тем более», — отметил парламентарий в телеграм-канале.

Если конфликт разгорится, то американцы отвлекут свои силы, но не надо забывать, что сегодня Иран — приличный союзник России, добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Израиль помогает Киеву гораздо больше, чем об этом известно, заявил в интервью Funke Mediengruppe посол Израиля в Германии Рон Прозор. Израиль, в частности, блокирует поставки иранских беспилотников и ракет, и вообще государство не афиширует весь объем оказываемой помощи Украине, отметил он.