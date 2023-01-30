Донецк, 30 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные сейчас штурмуют Ивановское, находящееся на трассе Артёмовск — Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

«Это буквально последняя нормальная дорога для снабжения бахмутского гарнизона ВСУ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после её блокирования украинский гарнизон определённо точно попадает практически в полное окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что Донецкая Народная Республика будет освобождена в течение максимум полутора месяцев.

Также он отметил, что город Артемовск будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Для ВСУ остался всего один выход из города, остальные заблокированы.

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