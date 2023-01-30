Москва, 30 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Руководство компании «Ростелеком» ведет переговоры о покупке «Мегафона» у USM Group, при этом к данному активу проявляют интерес и другие инвесторы. Об этом 30 января пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Вывеска оператора мобильной связи «Мегафон»

По информации газеты, руководство компании «Ростелеком» ведет переговоры с USM Group о приобретении телекоммуникационной компании «Мегафон», в приобретении которой заинтересованы и другие претенденты.

По информации источников, USM начал реструктуризацию телекоммуникационных активов, при этом предложения о покупке «Мегафона» поступают не первый год.

«Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий», — приводит издание слова собеседника.

Уточняется, что в Федеральную антимонопольную службу России ходатайства «Ростелекома» о покупке «Мегафона» не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продал некоторые свои активы в России.

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