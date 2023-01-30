Лондон, 30 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин был предупреждён о последствиях проведения военной операции на Украине, в том числе о западных санкциях и поставках помощи Киеву. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишут газеты The Telegraph и Daily Mail.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

По словам экс-премьера, 2 февраля 2022 года, после поездки на Украину, он провёл с Путиным «очень долгий и совершенно экстраординарный телефонный разговор». Российский лидер потребовал обозначить срок, в течение которого, как заверил его Джонсон, Украину не примут в НАТО.

«Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — процитировал свой ответ Джонсон.

Британский политик добавил, что предупредил Путина о «полной катастрофе», которой обернётся для России спецоперация на украинской территории. Страны Запада введут против России «беспрецедентные» санкции, НАТО приблизится к российским границам, Киеву окажут поддержку.

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При этом Джонсон указал на малую вероятность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, так как против этого выступали Франция и Германия.

Экс-премьер Великобритании заявил также, что Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом, который «займёт всего минуту».

О беседе с президентом России Джонсон рассказал в трёхсерийном документальном фильме «Путин против Запада». Первую серию корпорация BBC выпустит в эфир вечером 30 января.

В пресс-службе Кремля после телефонного разговора Путина и Джонсона констатировали неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности.