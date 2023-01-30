Донецк, 30 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Часов Яр, подчинённый Артёмовскому городскому совету города Артёмовска, находится под пристальным вниманием Вооруженных сил Украины (ВСУ), туда прибывают дополнительные силы и средства. Как сообщил 30 января в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска укрепляют в городе старые фортификационные сооружения и возводят новые.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Кроме того, у Часова Яра возводят минные заграждения.

«Единственная дорога, по которой украинские войска могут наладить безопасное снабжение города, — трасса О-0506, соединяющая Артёмовск с укрепрайоном в н. п. Часов Яр. Туда после потери Клещеевки ВСУ перебрасывают тяжёлую артиллерию, боеприпасы, инженерную технику и резервы с мобилизованными», — отмечал ранее в своем телеграм-канале военкор Юрий Подоляка. По его оценке, если огневой контроль артиллерии ВС РФ и ЧВК «Вагнер» будет установлен и над этой трассой, то артёмовский гарнизон рискует оказаться в условиях оперативного окружения.

«И традиционно нашему противнику войска предложат: либо 200, либо плен», — считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Министерство обороны России Пленные солдаты ВСУ

Читайте также: В ДНР сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта

«Если мы атакуем и возьмём Часов Яр, то начнётся уже следующая линия обороны противника. В таком случае у ВСУ будут очень большие проблемы», — считает Подоляка.

«Чтобы её (трассу О-0506 — прим. ИА REGNUM) перерезать, нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. Тогда многотысячная группировка ВСУ попадет в котёл», ― указывает военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Читайте также: Многотысячная группировка ВСУ может попасть в котёл под Артёмовском

Ранее в ЧВК пояснили, что населенный пункт Клещеевка (также Клещиевка) до взятия под контроль российскими военными был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, представляющий собой систему опорных пунктов. Его задачей было прикрытие Бахмута и Часова Яра с южной стороны.

РИА Новости Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

Читайте также: ЧВК «Вагнер» штурмуют Клещеевку: в чем стратегическое значение села

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится уже 341 день. О том, что ВСУ усиливают позиции у города Часов Яр (артёмовское направление), известил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также: Наступательная активность — все новости о спецоперации: день 341-й

Читайте также: Марочко сообщил об усилении позиций ВСУ у Часова Яра