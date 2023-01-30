Донецк, 30 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Российские военные закрепились в восточной части Угледара в Донецкой Народной Республике, заявил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости Зенитная установка ВС РФ в зоне СВО

«На угледарском направлении продолжается продвижение наших подразделений, можно уже говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ закрепились в городе и пока не получает приказа на отступление. Пушилин предположил, что ВСУ будут упираться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что продвижение российских войск в городской застройке сопряжено с целым рядом трудностей. Взятие очередного небольшого городска стоит немалых усилий, особенно если противник оказывает сопротивление.

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