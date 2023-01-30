Москва, 30 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Запад выдает Украине индульгенцию на все ее предшествующие преступления, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев

«С политической точки зрения самое прискорбное в ситуации с Украиной — это то, что безоглядной и массированной поддержкой нынешнего Киева Запад по умолчанию списывает со счетов, выдаёт индульгенцию Украине на все ее предшествующие действия, включая убийства политических оппозиционеров и разгон парламентской оппозиции, одесский Дом профсоюзов и 14 107 гибелей мирных жителей в 2014–2022 годах, факельные шествия под бандеровскими знаменами, терроризм в отношении гражданского населения не принявшего госпереворот Юго-Востока и военные преступления последнего времени», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

К этому списку сенатор добавил и саботаж Минских соглашений, которые единственные могли предотвратить военный сценарий, но которые были сорваны при прямом попустительстве Запада.

«Запад оказался подельником Украины в ее стратегии превращения многонациональной страны в моноэтническое государство с единственно верной идеологией и единственной титульной нацией в превосходной, исключительной итерации», — делает вывод парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц, заявил о том, что никто в германском правительстве не хочет, чтобы страны НАТО воевали с Россией, пишет 29 января Tagesspiegel. Он заявил, что как глава германского правительства «должен сделать всё», чтобы боевые действия в зоне СВО «не превратились в войну между Россией и НАТО».

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