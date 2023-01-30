Москва, 30 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Кремль всеми имеющимися средствами будет противостоять линии Вашингтона на нанесение России стратегического поражения. Об этом 30 января заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Александр Натрускин/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

По его словам, почти по всем позициям, которые можно себе представить с точки зрения двустороннего диалога с Соединенными Штатами ситуация в данный момент является тупиковой.

«В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Дипломат также отметил, что вся ситуация в сфере безопасности, в том числе и контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии Вашингтона на нанесение России стратегического поражения.

«Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, США готовят России судьбу Ирака, Афганистана, бывшей Югославии и Ливии, однако Российская Федерация пока им не по зубам.

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