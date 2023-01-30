В МИД РФ назвали ситуацию в отношениях с Вашингтоном тупиковой
Рябков: Москва будет противостоять линии США на поражение России всеми имеющимися средствами
Москва, 30 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Кремль всеми имеющимися средствами будет противостоять линии Вашингтона на нанесение России стратегического поражения. Об этом 30 января заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По его словам, почти по всем позициям, которые можно себе представить с точки зрения двустороннего диалога с Соединенными Штатами ситуация в данный момент является тупиковой.
«В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Дипломат также отметил, что вся ситуация в сфере безопасности, в том числе и контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии Вашингтона на нанесение России стратегического поражения.
«Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков.
Как передавало ИА REGNUM, по словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, США готовят России судьбу Ирака, Афганистана, бывшей Югославии и Ливии, однако Российская Федерация пока им не по зубам.
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