Брюссель, 30 января, 2023, 09:39 — ИА Регнум. У Украины есть «амбициозный план» по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, пишет Politico, в ЕС мало кто считает этот план реалистичным.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция после Майдана

Так, отмечает газета, близкие союзники Киева в ЕС (в том числе Польша и страны Прибалтики) решительно поддерживают стремление Украины к членству в ЕС, однако многие представители «старой гвардии» ЕС гораздо более осторожны.

Многие страны ЕС утверждают, что Киев может стать чрезмерным бременем для бюджета Евросоюза, пишет издание.

Ранее профессор Станислав Белень заявил польскому изданию Myśl Polska, что Украина снова станет очагом конфликта уже после окончания войны. Он считает напрасными ранее сделанные странами Запада обещания помочь стране в восстановлении.

В свою очередь публицист Мэттью Пэррис считает, что Украина останется коррумпированной и бедной страной и после разрешения конфликта с Россией.

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