Вашингтон, 30 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Руководство США неуклонно приближает третью мировую войну и пытается убедить свой народ в оправданности угрозы ядерного конфликта с Россией из-за Украины, отстоящей от Соединённых Штатов на тысячи миль. Об этом Род Дреер пишет в статье для журнала The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, НАТО втягивается в войну, однако американский народ, похоже, «не знает о водовороте, в который его ведут его лидеры». СМИ в США освещают только одну, «правильную» позицию в конфликте на Украине, однако готово ли население страны «к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ»?

«Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США», — пишет Дреер.

В 2002 году перед вторжением США в Ирак были слышны многочисленные голоса тех, кто выступал против войны, теперь ситуация иная, отмечает он. Обозреватель также сравнил Украину с Вьетнамом, добавив, что отличие заключается в риске «прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой».

По словам Дреера, вытеснение России с Украины отнюдь не в интересах народа США. Ведь именно американскому народу придётся, в основном, восстанавливать разрушенную страну. Кроме того, Украина превратится в «гарнизонное государство» у российских границ, а Россия и США останутся «вечными врагами».

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