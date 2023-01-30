Москва, 30 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продал некоторые свои активы в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Stephen Chung/globallookpress.com Штаб-квартира Goldman Sachs

По информации холдинга, часть активов данного банка были выкуплены управляющим директором Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максимом Климовым и управляющим директором Goldman Sachs в России Антоном Шрейдером.

Отмечается, что сделка была осуществлена в 2022 году.

«Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками», — приводит СМИ слова собеседника.

Уточняется, что среди основных активов Goldman Sachs в России — доли в Cian PLC (владеет порталом ЦИАН), в HeadHunter Group PLC (владеет сервисом по подбору персонала HeadHunter), а также IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России).

Как передавало ИА REGNUM, в условиях давления со стороны западных стран, которые ввели антироссийские санкции, многие иностранные компании, действующие в России либо сократили продажи, либо вовсе ушли с отечественного рынка.

Читайте также: Как уход зарубежных компаний изменяет инвестиционную политику России?