Москва, 30 января, 2023, 09:14 — ИА Регнум. США готовят России судьбу Афганистана, Ирака, Ливии и бывшей Югославии, однако Российская Федерация пока им не по зубам, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Не в последнюю очередь янки интересует возможность поживиться за счет роста заказов для их ВПК и коррупционных схем, включая схемки, ассоциируемые с семейкой Байденов. Ну и разграбления остатков украинских национальных ресурсов — практически все неоколониальные приёмы, которыми десятилетиями грешат США и их ближайшие сатрапы», — отметил Климов.

Однако пока что Россия США не по зубам.

«Чем это заканчивается, видно на примере Афганистана и Ирака, Ливии и бывшей Югославии. Подобное уготовлено и нам с вами. Но Россия Дяде Сэму не по зубам, пока мы способны защищать свой суверенитет», — подчеркнул сенатор в телеграм-канале.

Россия защищает и то, что когда-то в составе СССР было процветающей Украиной, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США нуждаются в титане для своей военной промышленности, и их интерес к Украине может быть связан с залежами этого металла на украинской территории, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на свои источники.

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