Вашингтон, 30 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Украине придется ждать обещанных США танков Abrams до конца 2023 года или начала 2024 года, сообщает The Washington Post. Специально для украинской армии Америка намерена построить 31 боевую машину без брони из обедненного урана, сказано в публикации.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будут переданы танки Abrams в модификации M1A2, а не устаревшие модели M1A1, как предполагалось ранее, отмечала ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Читайте также: Какие именно «Абрамсы» получит армия Украины

Танки Abrams применялись во время войн в Ираке, Афганистане и Йемене. Они стоят на вооружении Австралии, Египта, Ирака, Марокко, Кувейта и Саудовской Аравии. Массовая модернизация российских танков, а также успех танка Т-90С на мировом рынке оружия вынудили в очередной раз модернизировать Abrams.

РИА Новости Танк Т-90

В частности, новая модификация, появившаяся в 2015 году (впоследствии переименованная в М1А2С), получила обновлённые прицелы с тепловизорами третьего поколения IFLIR, что позволяют увидеть чёткое изображение цели на больших дистанциях (более пяти километров). А для того, чтобы детально рассмотреть цель на таком расстоянии, есть функция цифрового приближения и программного восстановления картинки. Для поражения бронированных целей в боекомплекте появился новый снаряд М829А4 с пробиваемостью 800 мм стальной брони. По оценке военного эксперта Михаила Тимошенко, американские Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard обладают слишком слабой бронёй в задней части корпуса.

Читайте также: Военный эксперт указал на слабое место западных танков

Страны Запада решили усилить военную и финансовую поддержку Украины после успешных наступательных действий российской армии на донецком и запорожском направлениях. Американцы объявили о планах поставить со своей стороны Abrams, чтобы вынудить Берлин побыстрее передать Киеву Leopard 2 и разрешить сделать это тем странам, у которых танки стоят на вооружении, пишет The Washington Post. Расчёт США строился на том, что ВСУ легче будет освоить Leopard, чем Abrams. К тому же Leopard 2 легче будет ремонтировать.

Вместе с тем, по оценке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, отправка Вашингтоном Киеву батальона является «крайне деструктивным шагом», и в том числе с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

«В настоящее время Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который [президент США Джо] Байден назвал «третьей мировой войной», — говориться в статье, опубликованной на сайте иранской медиасети Press TV.

Gage Skidmore Джо Байден

Читайте также: Поддержка Киева Вашингтоном ведёт к «катастрофическому сценарию» — Press TV

Читайте также: В МИД России рассказали, для чего Вашингтон начал поставки танков Киеву

Читайте также: США объявили о поставках Abrams Киеву, «прикрывая» Германию

Тем временем ряд экспертов отмечает, что танки не помогут Украине победить русскую армию. Даже если ВСУ получат от НАТО две тысячи танков, они продержатся не более года, считает военный эксперт Александр Хроленко: «Потери огромны. И эти попытки поставками танков изменить тактику, соотношение сил на украинском театре военных действий выглядят достаточно беспомощно».

По оценке офицера разведки США в отставке Скотта Риттера, в НАТО никто не верит, что Украина победит в этом конфликте. Он считает, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что не получит огромного количества техники и оружия, а значит — всё будет кончено.

Читайте также: В США смысл послания Зеленского объяснили как «Все кончено»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что обещанные Украине танки Abrams М1А2 в количестве 31 единицы ещё предстоит изготовить, известила газета Washington Post.

Читайте также: США отправят танки Abrams Киеву не раньше конца текущего года