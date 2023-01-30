СМИ узнали срок отправки США танков Abrams Киеву
WP: США отправят свои танки на Украину не раньше конца 2023 года
Вашингтон, 30 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Поставки Киеву американских танков Abrams M1A2 состоятся не ранее конца 2023 года, пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, танки не будут изъяты из американских военных запасов, а будут приобретены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что разрешил отправить 31 танк Abrams на Украину. Однако, по данным Politico, у Пентагона нет в наличии достаточного количества танков для передачи Киеву, поэтому их будут заказывать.
Отметим, что за каждый подбитый американский танк Abrams будет выплачено крупное вознаграждение. Награду в размере 10 млн рублей готовы выплатить российские бизнесмены.
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