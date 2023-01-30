Москва, 30 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС идут непросто, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

«Пока консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается непросто», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона передала главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси свои предложения. При этом Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу главы МАГАТЭ.

«Судя по всему, (Киев) просто тянет время», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что прошло пять месяцев с тех пор, как Киев получил предложение Москвы по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе города Запорожье замечено скопление группировки войск ВСУ численностью 40 тыс. человек. Он заявил, что в этом районе ожидается наступление противника.

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