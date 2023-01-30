Барнаул, 30 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Алтайском крае после гибели семилетнего мальчика, госпитализированного в Волчихинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает 30 января пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным следствия, мальчик скончался ночью 28 января в результате заражения вирусной инфекцией. При оказании медицинской помощи у ребёнка остановилось дыхание, врачи констатировали смерть.

Точную причину смерти мальчика должны установить экспертизы. В учреждении изъяли медицинскую документацию. Дело возбуждено по части 2 статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Прокуратура региона организовала проверку причин и условий гибели ребёнка. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, сообщили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что ребёнок болел ангиной и скончался от стеноза из-за отсутствия должного лечения. В минздраве Алтайского края назначили ведомственную проверку. В администрации Волчихинской ЦРБ подчеркнули, что боролись за жизнь мальчика на протяжении полутора часов.

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