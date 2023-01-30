В ГД предложили новый механизм индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты Госдумы разработали механизм индексации пенсий работающим пенсионерам
Москва, 30 января, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий новый механизм индексации пенсий работающим пенсионерам, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.
Предлагается вывести работающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, из числа застрахованных лиц.
В случае поддержки инициативы закон вступит в силу с 1 января 2024 года, следует из текста документа (имеется в распоряжении ИА REGNUM).
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Авторы отмечают, что реализация новых норм позволит ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Однако при этом получатели потеряют право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии, поскольку работодатели не будут вносить за них взносы.
В январе Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила сразу пять законопроектов, предполагавших индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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В комитете Госдумы по труду ожидают, что в начале 2023 года Счётная палата представит заключение по оценке регулирующего воздействия законодательства о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2016 года.
В то же время согласно утвержденной в конце 2022 года Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, ЦБ и правительство могут разработать новый инструмент для долгосрочных сбережений граждан с невысоким доходом. Это особый тип облигаций федерального займа, в которые можно будет вкладывать в том числе пенсионные накопления.