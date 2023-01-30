Москва, 30 января, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий новый механизм индексации пенсий работающим пенсионерам, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Предлагается вывести работающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, из числа застрахованных лиц.

В случае поддержки инициативы закон вступит в силу с 1 января 2024 года, следует из текста документа (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

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Авторы отмечают, что реализация новых норм позволит ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Однако при этом получатели потеряют право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии, поскольку работодатели не будут вносить за них взносы.

В январе Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила сразу пять законопроектов, предполагавших индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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В комитете Госдумы по труду ожидают, что в начале 2023 года Счётная палата представит заключение по оценке регулирующего воздействия законодательства о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2016 года.

В то же время согласно утвержденной в конце 2022 года Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, ЦБ и правительство могут разработать новый инструмент для долгосрочных сбережений граждан с невысоким доходом. Это особый тип облигаций федерального займа, в которые можно будет вкладывать в том числе пенсионные накопления.