Южно-Сахалинск, 30 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Действующий вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир 30 января выбросил пепел на высоту 4 км, сообщает сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) при Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Шлейф от выброса распространился примерно на 70 км к востоку от исполина. Отмечается, что эруптивный процесс на вулкане продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф распространился в направлении к северу от исполина на 5 км.