Москва, 30 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Дипломат отметил, что обмен заключенными — это крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей.

«У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что в МИД РФ не располагают точными сведениями обо всех гражданах России, находящихся в местах лишения свободы на территории США, но их «на порядок больше, чем американцев у нас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Россию были возвращены из США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог Кремля и Вашингтона об обмене заключенными показал свою эффективность.

Дипломат напомнил, что между Россией и США работает канал общения по линии спецслужб для поиска решений по обмену заключенными.

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